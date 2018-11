A Certosa un grande albero di Natale

(ANSA) - GENOVA, 3 NOV - Un grande abete, come quello che tutti gli anni viene addobbato in piazza De Ferrari, sarà montato a Certosa. I due abeti vengono dal parco dell'Aveto.

Quella per Certosa viene montato per solidarietà e vicinanza ai cittadini colpiti dal crollo di ponte Morandi. Per l'abete di Certosa il parco dell'Aveto coprirà le spese di taglio e trasporto. Quest'anno il Comune ha deciso che saranno 10 gli alberi di Natale per altrettante piazze genovesi. Otto verranno dal parco dell'Antola, sono alberi di 4 metri cresciuti in terreni di Iren presso la diga del Brugnato e saranno tagliati e trasportati gratuitamente dal Gruppo Lisi. Tutti questi alberi sono frutto di operazioni di miglioramento e riqualificazione dei boschi di aree protette.