Genoa: Juric, dispiace perdere così

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Juric assolve Radu, autore dell'errore decisivo dopo una partita costellata da grandi parate: ''E' un peccato di gioventù, dobbiamo accettarlo ma certo è che gli errori si pagano. Siamo stati sorpresi dal loro 3-5-2 ma per lunghi tratti è stato un grande Genoa che ha dominato a San Siro con coraggio e seguendo il piano gara. C'è grande dispiacere nel perdere così''. Juric non è preoccupato per il digiuno di Piatek, a secco da tre giornate dopo le nove reti in sette gare: ''Non può segnare in ogni partita, a volte ti gira bene, altre volte no. Ma lui ha tutto per continuare a fare gol. Finché i nostri giocatori mettono l'anima bisogna sostenerli''.