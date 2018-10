Caos B: Entella, situazione inspiegabile

(ANSA) - CHIAVARI (GENOVA), 30 OTT - "La Virtus Entella ribadisce che esiste una decisione del Collegio di Garanzia del Coni mai ottemperata, pur essendo definitiva. E chiede per quale motivo anche la nuova 'governance' della Figc condivida questa inspiegabile posizione che ha contraddistinto la gestione commissariale di Fabbricini. Ci preme sottolineare come le sentenze debbano essere applicate e non eluse con comportamenti dilatori. Perché ci si ostina a perpetrare questa grave ingiustizia?". Così in una nota ufficiale il club chiavarese che, anche dopo il Consiglio Figc di oggi, attende di conoscere il suo destino: al momento non può giocare in serie B e neppure in Lega Pro. E il comunicato prosegue con un invito: "Al presidente Gravina ricordiamo che martedì prossimo il Tar si pronuncerà sulla nostra richiesta di sospensiva degli incomprensibili dinieghi di Figc e Lega di B: per questo chiediamo di rinviare la gara contro il Pisa, (fissata a sorpresa per domenica prossima 4 novembre), a dopo il pronunciamento del Tar".