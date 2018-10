Liguria: allerta rossa, si salva Imperia

E' allerta rossa domani su quasi tutta la Liguria. L'allarme rosso scatterà dalle 6 fino alle 18 su gran parte della provincia di Savona, in quella di Genova, mentre su quella di La Spezia scatterà alle 12 e terminerà alle 24. L'unica provincia esclusa dall'allerta rossa è quella di Imperia e parte della costa savonese dove sarà arancione dalla mezzanotte alle 15. L'allerta rossa è stata decisa per la quantità di pioggia attesa, ma soprattutto per il livello dei torrenti che si è alzato rispetto ai giorni scorsi a causa delle piogge di ieri e oggi quando l'allerta era gialla e arancione.

Dalle 15 alla mezzanotte allerta gialla ovunque, con l'eccezione delle valli genovesi Scriva, d'Aveto e Trebbia dove è arancione.

Da mezzanotte alle 6 di domani sarà arancione su tutta la regione. Una perturbazione così lunga, tre giorni, è insolita per la Liguria. Prima era accaduto nel 2009.

Scuole chiuse per allerta in tutta la Liguria. Con allerta rossa scuole chiuse nella provincia di Genova e della Spezia, ma saranno chiuse anche nella stragrande maggioranza dei comuni dell'Imperiese, compreso Imperia, Sanremo, Ventimiglia e Bordighera, dove l'allerta è arancione. Scuole chiuse anche nel Savonese il cui territorio è diviso tra allerta rossa e arancione. Gli unici comuni con scuole aperte sono Spotorno e Albisola. Con allerta rossa scatta la chiusura automatica, con la arancione decidono i sindaci.

A Genova chiusi anche gli impianti sportivi i musei civici, i parchi, i cimiteri, le biblioteche. Sospese le manifestazioni all'aperto e chiusi gli infopoint per gli sfollati e imprese danneggiate dal crollo di ponte Morandi. Chiusa la stazione della metropolitana a Brignole e la ferrovia Genova-Casella, in sostituzione ci sarà un bus. Il comune ha deciso di potenziare la pattuglie di Polizia locale. Attivate 13 squadre di volontariato di protezione civile dedicate al monitoraggio rivi. Chiusi anche molti ambulatori e strutture della Asl. Chi aveva prenotato visite o altra nelle strutture che resteranno chiuse saranno contattati per i nuovi appuntamenti.