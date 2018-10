Genoa bello un tempo, 2-2 con Udinese

(ANSA) - GENOVA, 28 OTT - Gol e emozioni tra Genoa e Udinese che vedeno i friulani rimontare due volte i padroni di casa con la gara che termina 2-2 con i rossoblù che giocano gli ultimi 20 minuti di gara in 10 per l'espulsione di Romero (doppia ammonizione). Genoa che aveva chiuso meritatamente in vantaggio la prima frazione grazie al gol di Romulo (32' pt) su rigore concesso per atterramento di Bessa. Udinese trasformata al rientro dagli spogliatoi e capace di pareggiare prima con un colpo di testa di Lasagna (20' st) e di rispondere subito alla zuccata vincente di Romero (22' st) con un diagonale di De Paul (25' st). Nella metamorfosi dell'Udinese c'è tanto del Genoa che regala 20 minuti del secondo entrando in campo molle. Il Genoa nel complesso avrebbe meritato qualcosa in più rispetto all'Udinese, ma alla fine il pari in 10 non è da buttare considerando che allo scadere Mandragora ha avuto la palla della vittoria. Nel Genoa delude il capocannoniere Piatek che pare penalizzato dal gioca di Juric rispetto a quello di Ballardini.