Focaccia genovese a bordo navi Costa

La foccaccia genovese a bordo delle navi Costa grazie alla collaborazione tra Costa Crociere e Associazione panificatori genovesi. Quella che verrà servita sulla flotta Costa è la ricetta della tradizione certificata dal Marchio Focaccia Genovese, che ne garantisce l'originalitài. A partire da oggi su Costa Fascinosa, e a breve su tutte le altre navi della flotta, gli ospiti possono gustare la 'Fugassa' appena sfornata al buffet gratuito pomeridiano. L'Associazione panificatori genovesi ha contribuito a formare lo staff di panettieri che lavorano a bordo della flotta Costa Crociere, condividendo la ricetta tradizionale e insegnando tutti i segreti per una preparazione ottimale. L'Associazione ha inoltre supportato Costa Crociere per la selezione delle materie prime da utilizzare. Grazie alla collaborazione, la focaccia genovese arriverà in tutto il mondo, seguendo tutti gli itinerari delle crociere Costa. Mediterraneo, Nord Europa, Sud America, Caraibi, Oceano Indiano, Dubai.