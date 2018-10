Bruciano rifiuti, prende fuoco un bosco

(ANSA) - LA SPEZIA, 27 OTT - Incendio in una zona collinare, boschiva, sopra la centrale Enel della Spezia. Le fiamme non hanno creato problemi per la centrale e per le case, ad alcune centinaia di metri dal rogo. I vigili del fuoco hanno contenuto le fiamme, alimentate dal vento forte. Sul posto è intervenuto anche un elicottero dell'antincendio. Le fiamme sono partite dall'incendio di rifiuti abbandonati abusivamente nel bosco.