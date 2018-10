Omaggio a Lindsay Kemp al Camec a Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 25 OTT - Un omaggio a Lindsay Kemp, il grande regista, mimo, ballerino e coreografo scomparso il 24 agosto ad 80 anni, è tributato al museo Camec della Spezia con una mostra in cui fotografie di Kemp, realizzate da Claudio Barontini, si affiancheranno a disegni dello stesso artista britannico. Vittorio Sgarbi, presente alla mostra il 7 novembre, cura il testo critico del catalogo. La rassegna, che prende il via domani, è "un doveroso omaggio. Il nostro grande rimpianto è non avere avuto qui alla Spezia e al Camec il coreografo britannico che in occasione dell'inaugurazione si sarebbe esibito in una performance. Rimane però questa proposta espositiva, la prima su Kemp dalla sua scomparsa" ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini alla presentazione.

All'inaugurazione sarà presente anche la prima ballerina e assistente di Kemp, Daniela Maccari, e il collaboratore storico David Haughton.