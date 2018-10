Nuove destinazioni da Genova con Volotea

(ANSA) - GENOVA, 24 OTT - Quattro nuove destinazioni per l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Volotea, compagnia spagnola basata nel capoluogo ligure, ha annunciato l'attivazione da giugno di nuovi voli su Malaga, Corfù, Malta e Pantelleria. Saranno voli con frequenza settimanale. "Arriviamo a 20 destinazioni - ha detto il presidente e fondatore di Volotea Carlos Muñoz - e nonostante la tragedia del ponte crediamo moltissimo nella dinamicità di Genova. Abbiamo raddoppiato la presenza in questi ultimi due anni e prevediamo di continuare a crescere". Soddisfatto il presidente dell'Aeroporto Paolo Odone: "Il prossimo anno Volotea porterà l'offerta su Genova fino a 450 mila biglietti e quest'anno ci ha permesso di far decollare il nostro scalo facendoci essere leader nazionale per crescita annuale, con un +18%". Odone lancia un appello a Volotea: "Ci piacerebbe che ci aiutasse a risolvere il problema Roma", con un volo Volotea i prezzi ora adottati da Alitalia, unica compagnia che copre la tratta, potrebbero calare.