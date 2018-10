Vernice rossa contro sede Casapound

(ANSA) - GENOVA, 23 OTT - La sede genovese di Casapound, in via Montevideo, è stata imbrattata nella notte con vernice rossa lanciata con bicchieri. A denunciare l'accaduto sono stati alcuni residenti. Sul posto è intervenuta la Digos che ha sequestrato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Non è la prima volta che le sedi di estrema destra a Genova subiscono raid.