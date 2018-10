Stoccolma,Fognini si ferma in semifinale

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Si è fermato a sorpresa in semifinale, Fabio Fognini all'"Intrum Stockholm Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 612.755 euro in corso sul veloce indoor della capitale della Svezia. Il 31enne di Arma di Taggia, numero 14 del ranking mondiale e seconda testa di serie, ha ceduto per 6-3 6-2 al giovanissimo tennista greco Stefanos Tsitsipas che domani giocherà la sua terza finale stagionale (ed in carriera) con il vincente della sfida tra il lettone Ernests Gulbis, numero 145 del ranking mondiale e l'americano John Isner (10).