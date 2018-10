Allegri: Il Genoa di Juric sorprenderà

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - "Non abbiamo ancora visto il Genoa di Juric, sarà una sorpresa, ma non lontano da quello visto nella sua precedente gestione". Allegri prepara la sfida contro i rossoblu, freschi di cambio di panchina con l'avvicendamento tra Ballardini e Juric. "Sarà aggressivo, difenderà a uomo quasi a tutto campo, servirà una partita fisica - ha spiegato l'allenatore dei bianconeri -. Piatek è una sorpresa, sta facendo molto bene, è un catalizzatore di palloni dentro l'area, arriva sempre dove c'è lui". Nella Juve in porta giocherà Szczesny, "il momento di Perin arriverà", mentre i recuperi di Douglas Costa e De Sciglio allungano la rosa di Allegri: "Stanno bene, normale a qualcuno manchi minutaggio. Stanno bene tranne Khedira, che speriamo di riavere a Empoli o contro il Manchester qui a Torino. Di sicuro si riposerà Chiellini, mentre De Sciglio, se dovesse giocare, lo farà a sinistra. Dybala? Può darsi che giochi, devo vedere la situazione e valutare le condizioni dei centrocampisti".