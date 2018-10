In auto ubriaco uccise pedone, condanna

(ANSA) - GENOVA, 18 OTT - Condanna a otto anni e sei mesi per Jorge Wilson Ceballos Valverde, l'uomo di 36 anni che nel 2016 ubriaco e drogato al volante travolse e uccise Giuseppe Buttaro, ex finanziere di 59 anni a Genova Certosa. La vittima stava aspettando l'autobus alla fermata quando il tassista abusivo gli piombò addosso. La sentenza è stata emessa dal giudice Adriana Petri. Valverde, difeso dall'avvocato Igor Dante, aveva chiesto il patteggiamento in un primo momento a due anni. I familiari di Buttaro, assistiti dall'avvocato Giuseppe Maria Gallo, si erano opposti e il gip aveva respinto la proposta. Al tassista è stata revocata anche la patente e confiscata la macchina.