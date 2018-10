Genova, Luna Park in piazzale Kennedy

(ANSA) - GENOVA, 18 OTT - E' ancora Piazzale Kennedy, storica sede da più di sessant'anni, a ospitare a Genova il Luna Park.

Lo rendono noto i suoi operatori, che hanno appreso la notizia durante il Consiglio comunale di oggi.

"Siamo molto felici che il Luna Park rimanga a casa sua, alla Foce - spiega Mattia Gutris del comitato organizzativo del Luna Park - E' lo spazio più idoneo a ospitare un'attrazione così grande e organizzata, ormai parte integrante della zona".

L'edizione di quest'anno, al via ai primi di dicembre, vedrà in campo un nuovo team di giovani "pronto a dare una svolta organizzativa alla struttura mobile più grande d'Europa. Sarà un Luna Park sempre più legato alla città, con diverse convenzioni in sinergia con le istituzioni culturali genovesi e con un occhio di riguardo alle famiglie - assicurano gli organizzatori -. Stiamo inoltre predisponendo alcune iniziative che possano aiutare chi ancora oggi è in difficoltà a causa del crollo di ponte Morandi".