M5S, Aspi non ci sarà, no retromarcia

"Smentiamo categoricamente che in Parlamento si stia agendo per ammettere Autostrade per l'Italia ai lavori di ricostruzione di Ponte Morandi a Genova". Lo afferma Gianluca Rospi, portavoce M5S alla Camera e relatore del decreto Emergenze all'esame delle commissioni congiunte Ambiente e Trasporti di Montecitorio. "Sarebbe infatti assurda una marcia indietro su questa decisione dopo che sia l'Autorità garante della concorrenza sia l'Anac ha ritenuto plausibile e fondata la decisione di escludere Autostrade", prosegue Rospi.

"L'esame degli emendamenti ha semplicemente eliminato il riferimento alla locuzione 'attività propedeutiche' con l'obiettivo di rispondere a un'esigenza di natura giuridica, quella di tarare correttamente l'obiettivo di evitare un indebito vantaggio competitivo contenuto nel dettato del decreto Emergenze. Insomma, individuiamo più nel dettaglio l'ambito a cui si applica l'esclusione di Aspi", precisa Rospi.