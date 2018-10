A Vado Ligure nuovo polo logistico

(ANSA) - SAVONA, 17 OTT - Vernazza, azienda ligure attiva nel settore delle gru e dei grandi sollevamenti, realizzerà una cittadella, per test e manutenzione, a Vado Ligure (Savona), nelle aree in cui Tirreno Power stoccava il carbone della sua centrale elettrica. L'intesa tra Vernazza e Tirreno Power è stata annunciata questa mattina alla presenza dei vertici delle due aziende. Nella futura cittadella sarà allestito anche un polo formativo d'eccellenza per il personale che utilizza, nei cantieri edili di tutto il mondo, i macchinari della Vernazza.

"Oggi prende il via la reindustrializzazione annunciato due anni fa", spiega il direttore della centrale, Fabrizio Allegra, oggi attiva con un gruppo a metano, mentre la produzione a carbone è stata dismessa in seguito al sequestro deciso dalla Procura di Savona nel 2014 nell'ambito dell'inchiesta che ha ipotizzato il disastro ambientale e sanitario.