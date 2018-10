Gaslini, attività corretta nutrizione

(ANSA) - GENOVA, 16 OTT - L'Istituto Gaslini rinnova l'impegno nella sensibilizzazione di pazienti e operatori per la promozione di corretti stili di vita alimentari. E, in occasione della Giornata mondiale dell'Alimentazione, promuove una serie di iniziative per affermare e diffondere l'importanza della corretta nutrizione a partire dall'ospedale.

Tra le azioni in campo, in collaborazione con le aziende di ristorazione Cirfood, Camst e Argenta, un menu speciale per degenti e dipendenti, la distribuzione di materiale informativo-didattico con consigli per una corretta alimentazione destinato ai piccoli pazienti e, presso il ristorante aziendale, una comunicazione studiata ad hoc per rimarcare l'importanza di un corretto stile di vita a tavola.

"Ringrazio il Gaslini per questa iniziativa - afferma la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale - in linea con lo sforzo che il nostro sistema sanitario compie per diffondere l'educazione alimentare e prevenire patologie anche gravi in età adulta".