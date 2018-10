Rolli days, 102 mila visite in 2 giorni

(ANSA) - GENOVA, 14 OTT - Il bilancio finale della 19/a edizione dei Rolli Days conferma il successo di pubblico di questo appuntamento. Sono stati più di 102 mila i genovesi e i turisti che il 13 e 14 ottobre hanno visitato i palazzi nobiliari di Genova. "Le straordinarie dimore che ospitavano l'aristocrazia cinquecentesca continuano a affascinare genovesi e turisti italiani e stranieri - ha detto l'assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso - il nostro presente trova le sue radici nel nostro passato, in questo senso il rinnovato successo di questa edizione ci spinge a lavorare ancora di più per promuovere Genova nel mondo". Grande successo per le visite guidate a cura degli universitari. Le visite a cura delle guide turistiche, in italiano, inglese e francese, hanno coinvolto circa mille persone.