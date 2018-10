Crollo ponte: dal Tartufo di Alba un sostegno alle famiglie

(ANSA) - TORINO, 14 OTT - La Fiera internazionale del Tartufo di Alba tende la mano alle famiglie di Genova. Oggi, nel quadro di una giornata-evento per la raccolta fondi, il prezioso fungo è stato affiancato alle eccellenze enogastronomiche liguri: la Spungata di Sarzana, un dolce cotto in forno, la torta salata di Riccò del Golfo di Spezia, il pesto genovese. Il tutto alla presenza dello chef stellato Flavio Costa del ristorante 21.9 di Tenuta Carretta (Piobesi d'Alba).

"La Fiera è una festa - ha detto l'eurodeputato Alberto Cirio, promotore dell'iniziativa - ma quest'anno era importante che fosse innanzitutto un momento di solidarietà. Sono trascorsi esattamente due mesi dalla tragedia che ha colpito Genova e oggi il Piemonte con uno dei suoi prodotti simbolo, il Tartufo bianco d'Alba, scende in campo per raccogliere risorse a sostegno della Liguria e delle tante famiglie che a pochi chilometri da qui hanno perso la propria casa".

"Nel nostro viaggio tra i saperi e i sapori da tutta la penisola per l'Anno del Cibo Italiano - ha osservato Liliana Allena, Presidente dell'Ente Fiera - non poteva mancare la Regione Liguria, un territorio confinante dalla straordinaria ricchezza gastronomica. Sono particolarmente orgogliosa che il gemellaggio del gusto tra le eccellenze liguri e il Tuber magnatum Pico abbia trovato il modo di affiancarsi ad un'azione di solidarietà per Genova".

Nella città piemontese oggi erano presenti il governatore della Liguria, Giovanni Toti, l'assessore comunale di Alba a cultura e turismo, Fabio Tripaldi, i sindaci di Sarzana e Riccò del Golfo (La Spezia), Cristina Ponzanelli e Loris Figoli.

