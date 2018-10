Cade da scooter, muore ragazza 24 anni

(ANSA) - SAVONA, 14 OTT - Una ragazza di 24 anni residente a Finale Ligure (Savona), ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 22.10 nella vicina Borgio Verezzi. La giovane stava viaggiando in sella ad uno scooter quando ha perso il controllo del mezzo, è stata sbalzata in aria e è andata a schiantarsi contro un muro.

Immediato l'intervento dei soccorritori, che l'hanno portata in ospedale in codice rosso con un sospetto trauma cranico. La giovane è arrivata al pronto soccorso cosciente, ma una volta lì è andata in arresto cardiaco e i sanitari hanno scoperto una vasta emorragia interna all'addome. Inutili i tentativi di salvarla con una operazione urgente.