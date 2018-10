A Genova l'eccellenza con RistorExpo

(ANSA) - GENOVA, 14 OTT - È partita la prima edizione tutta genovese di RistorExpo che si tiene fino al 17 ottobre all'interno del Padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova. All'inaugurazione erano presenti tra gli altri il direttore di Lariofiere Silvio Oldani e il presidente di Confcommercio Como Giovanni Ciceri. "RistorExpo è una bellissima festa, una di quelle che manca dai tempi di Tecnhotel - ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci - Oggi torniamo a essere un centro della tradizione di eccellenza per quanto riguarda gli eventi fieristici e turistici. La Liguria e Genova possono dire la loro riguardo aspetti importanti in campo alimentare. La cultura del cibo, noi, la portiamo nel nostro Dna. Oggi RistorExpo ci dà la possibilità di mandare questo segnale in Italia, in Europa e nel mondo".