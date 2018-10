Donazione circoli Rapallo a casa riposo

La casa di riposo comunale di Rapallo 'Villa Tasso', ha ricevuto oggi in dono da due circoli una serie di apparecchiature mediche ed elettrodomestici per migliorare la qualità del servizio. "Rapallo è nota per il suo cuore generoso, grande come quello delle sue associazioni, in questo caso il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi e il circolo delle Negge - ha detto il sindaco Carlo Bagnasco -, che hanno donato spontaneamente apparecchiature mediche ed elettrodomestici alla residenza per agevolare gli amici ospitati e curati. Con il vice sindaco Giorgio Brigati ho presenziato alla donazione come atto di estrema riconoscenza".

"Abbiamo donato attrezzature sanitarie per la disabilità degli anziani - ha spiegato Riccardo Repetto, presidente del Circolo Pescatori Dilettanti di Rapallo - grazie a fondi raccolti con una lotteria e l'esposizione del presepe". Il direttore sanitario Pierangelo Paganini e la responsabile amministrativo Daniela Montersino, hanno ringraziato Pescatori e Negge.