Crollo ponte, pranzo solidale al Porto

A due mesi dal crollo del ponte Morandi la piazza delle feste del Porto Antico di Genova ospiterà un "grande pranzo di solidarietà" dedicato agli sfollati. L'appuntamento - offerto da Eataly - è per domenica 14 ottobre. Sono attese più di 200 persone.

Inoltre, grazie alla collaborazione con Porto Antico di Genova spa e Costa Edutainment spa, le famiglie degli sfollati per tutto il giorno potranno entrare liberamente in tutti i musei dell'area, nella Città dei bambini e dei ragazzi, nel Genoa Port Center, nelle strutture del mondo Acquario Village (Acquario di Genova, Biosfera, ascensore panoramico Bigo, Galata Museo del Mare con il sommergibile Nazario Sauro) e nel Genoa Museum and Store, dedicato alla storia della squadra rossoblu.