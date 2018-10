A primavera nuovo volo Genova-Dusseldorf

(ANSA) - GENOVA, 10 OTT - Prenderà il via il prossimo 13 aprile e proseguirà fino al 26 ottobre 2019 il nuovo volo di linea Genova-Düsseldorf. Il collegamento sarà operato ogni sabato dalla compagnia aerea Eurowings con aeromobili 'Dash Q400' da 76 posti.

"Siamo estremamente felici di accogliere una nuova compagnia aerea al Cristoforo Colombo - commenta Paolo Odone, presidente dell'Aeroporto di Genova - e di aggiungere una nuova rotta al network delle nostre destinazioni. Questo volo nasce innanzitutto per portare turisti tedeschi in Liguria, ma se il collegamento avrà il successo sperato chiederemo al vettore di valutare un incremento delle frequenze e puntare anche sul traffico 'outgoing'". "Dusseldorf è un aeroporto che serve grandi città della Germania, un nuovo collegamento diretto ci aiuta nell'avvicinare la Liguria alla Germania, renderci ancor più accessibili" ha aggiunto Giovanni Berrino, assessore al Turismo della Regione.