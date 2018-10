Stupro a Sanremo, è caccia all'uomo

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 9 OTT - E' caccia all'uomo a Sanremo (Imperia) dopo la violenza sessuale che si sarebbe verificata lunedì mattina, tra le 6 e le 7, nei pressi della pista ciclabile, all'altezza di via privata Scoglio. Vittima una cittadina inglese di 23 anni, a Sanremo per motivi di lavoro.

Gli agenti del commissariato di polizia diretto da Giovanni Santoro, insieme ai colleghi della squadra mobile, stanno setacciando la città con la speranza di rintracciare l'uomo, presumibilmente un sudamericano di circa 30 anni. A fornire una dettagliata descrizione dell'aggressore è stata la stessa vittima, che dopo la violenza, è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto ad alcuni passanti che l'hanno soccorsa e allertato le forze dell'ordine. Accompagnata in ospedale, la giovane è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni.