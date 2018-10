Crollo ponte:ok a traslochi per sfollati

(ANSA) - GENOVA, 9 OTT - Sopralluogo tecnico questo pomeriggio in via Porro di VVf e protezione civile con i referenti di ogni condominio della zona rossa e alla ditta che con i montacarichi coadiuverà il rientro temporaneo degli abitanti negli edifici sfollati per portare via più cose possibili. I tempi per il rientro sono definiti: due ore a famiglia con accessi di due persone per nucleo familiare in contemporanea per sei appartamenti alla volta. Le operazioni potranno essere ripetute più volte a famiglia. "Contiamo di terminare in 30-35 giorni da quando avremo il via libera", ha detto il consigliere delegato alla protezione civile del Comune di Genova Gambino.