Liguria, fallimenti calano del 12,5%

Se a livello nazionale i fallimenti sono scesi ai minimi da sette anni e fra i primi sei mesi del 2017 e lo stesso periodo del 2018 sono calati del 5,7%, in Liguria la percentuale è ancora più alta: -12,5%. Significa che nel giro di un anno le imprese che hanno portato i libri in tribunale sono passate da 128 a 112. A fornire la fotografia della situazione generale è l'"Osservatorio fallimenti, procedure e chiusure di imprese" di Cerved, primario operatore in Italia nell'analisi e nella gestione del rischio di credito e nella fornitura di soluzioni commerciali e marketing per le aziende, che ha analizzato i dati del primo semestre del 2018.

Il trend positivo della Liguria è superiore anche a quello della media del Nord Ovest che si attesta a -3,1% su base annua con 1.808 procedure fallimentari.