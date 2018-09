Terzo Valico, Rixi 'Mit trasmesso atti'

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso tutti gli atti necessari alla prosecuzione dei lavori del quinto lotto del cantiere del Terzo Valico, garantendo la copertura economica necessaria perché le aziende appaltatrici non cadessero in infrazione e quindi potessero essere messi a rischio circa 200 posti di lavoro". Lo afferma in una nota il viceministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi, aggiungendo: "Ora Rfi deve fare la propria parte".

"Con la delibera Cipe 82, infatti - spiega Rixi - sono stati autorizzati i fondi del quinto lotto e con la pubblicazione in gazzetta ufficiale, Rfi può iniziare a spendere senza dover attendere nessun trasferimento di fondi". "È evidente, quindi - conclude - che il Ministero abbia provveduto a fare tutti i passaggi: mi aspetto che agli sforzi fatti dal Mit, per andare avanti nei lavori di quest'opera fondamentale, corrisponda un impegno, con la medesima celerità, da parte di tutti i soggetti coinvolti".