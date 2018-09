Ilva, Mise convoca Doria ma è ex sindaco

(ANSA) - GENOVA, 27 SET - Svista del Ministero dello Sviluppo economico: tra i destinatari della convocazione al ministero, oggi all'ora di pranzo, per la consultazione relativa al rinnovo degli ammortizzatori sociali per l'Ilva di Cornigliano compare il sindaco Marco Doria. Una svista, dal momento che Doria non è più il primo cittadino di Genova dallo scorso anno, quando alla conclusione del suo mandato quinquennale ha annunciato che non si sarebbe ricandidato. Al suo posto, il 27 giugno 2017 è stato eletto Marco Bucci, del centrodestra.