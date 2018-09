Ilva Cornigliano, ok cigs e lpu

(ANSA) - GENOVA, 27 SET - È stato rinnovato oggi a Roma l'accordo per cassa integrazione straordinaria e lavori di pubblica utilità per lo stabilimento Ilva di Genova Cornigliano.

All'incontro, presso il Ministero del Lavoro, erano presenti il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, Comune di Genova, Confindustria, Ilva in amministrazione straordinaria e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. L'accordo è stato rinnovato, come richiesto anche dalla Regione, nei tempi previsti e alle stesse condizioni di quello precedente fino al 30 settembre 2019.

"E' positivo che oggi sia stata data concretezza a quanto affermato dal Ministro Di Maio durante il tavolo sull'accordo di programma attraverso la proroga della Cigs e il rifinanziamento contestuale degli LPU", commenta il segretario generale Fim Cisl Liguria, Alessandro Vella. "La vera sfida ora sarà quella industriale e di rilancio, che dovrà permettere al siderurgico ligure di recuperare quote di mercato per il rilancio industriale e occupazionale".