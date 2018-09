In coma per apprezzamento, un arresto

(ANSA) - GENOVA, 26 SET - Un pregiudicato di 41 anni, Alain Rossi, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio aggravato. E' accusato di avere aggredito in modo brutale, a Sanremo nella notte tra sabato e domenica, due marittimi, un sardo di 26 anni e uno spagnolo di 34, quest'ultimo finito in coma all'ospedale dove è tuttora ricoverato. Denunciato a piede libero per lesioni aggravate un complice, anche lui pregiudicato, di 34 anni.

A scatenare la violenza gli apprezzamenti dei due marittimi, che avevano trascorso la serata in alcuni locali della movida sanremese, ad una ragazza nei pressi di via Nino Bixio. Ad avere la peggio è stato lo spagnolo, colpito ripetutamente al volto fino a rimanere incosciente a terra. Dieci giorni di prognosi, invece, per l'amico.

La fuga non ha impedito alla squadra mobile del commissariato di Sanremo di identificare gli aggressori.