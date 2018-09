Mit, Aspi non fece valutazione sicurezza

(ANSA) - ROMA, 25 SET - La valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera richiesta ad Autostrade per l'Italia "non esiste, non essendo stata eseguita la valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera". E' quanto scrive la Commissione ispettiva del Mit nella relazione sul crollo del ponte di Genova. La commissione "ha ribadito la propria richiesta" il 31 agosto e "ha appreso che, contrariamente a quanto affermato nella comunicazione del 23 giugno 2017 della Società alla struttura di vigilanza, tale documento non esiste".