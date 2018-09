Toti, chiavi c.destra a Salvini?Primarie

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - "Non affiderei le chiavi del centrodestra a Salvini, non le affiderei a nessuno che non se le sia guadagnate sul campo attraverso gli strumenti di democrazia come le primarie, o con la partecipazione di militanti, sindaci, elettori". Così il governatore della Liguria, Giovanni Toti, intervistato nel corso di Non Stop News su Rtl 102.5.

"Oggi abbiamo tanti strumenti democratici, dai caucus americani alle primarie aperte - aggiunge -. E' chiaro che la Lega oggi è il primo partito della coalizione ed è evidente Salvini abbia una voce in capitolo piuttosto importante sul fatto, ma non credo sia l'unico e credo che si debba guadagnare la fiducia anche di tutti gli elettori, dei militanti e dei dirigenti delle altre componenti del centrodestra sul campo".