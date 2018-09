Salone tra motori,acrobati e sport

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - Al Salone nautico di Genova anche le ultime novità in fatto di "enterteinment" del mare: nelle darsene ogni giorno si susseguono le esibizioni di uomini volanti sull'acqua virtuosi di flyboard, flyride, jet surf, surf foil, jet ski, le discipline più nuove. Sollevato da una pedana spinta da getti d'acqua, il virtuoso del fly board fa capriole nell'aria. La "sua" energia volante proviene da una moto d'acqua cui è collegato. "Ma la moda più nuova in fatto di sport d'acqua sono oggi le tavole da surf a motore - spiega Giuseppe Repetto, responsabile dell'area "Sea experience" del Nautico-. Il fly board va molto ma è un'attrazione da spiaggia. Quello che va in assoluto più di moda è il paddle sup, cioè la tavola con la pagaia, che possono usare tutti". In una piscina allestita appositamente i bambini a decine provano a pagaiare in piedi sulle tavole, gonfiabili e non. Tra le novità, la tavola da surf con un'ala elettrica capace di alzarla di mezzo metro dall'acqua e farla volare.