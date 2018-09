Crollo ponte, proseguono interrogatori

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - Sono iniziati questa mattina, negli uffici della Procura di Genova, gli interrogatori di Stefano Marigliani e Riccardo Rigacci, rispettivamente direttore del primo tronco di Autostrade e il suo predecessore, indagati per il crollo del ponte Morandi insieme ad altre 18 persone e alle società Autostrade e Spea Engineering. I due sono arrivati in tribunale insieme ai legali e non hanno rilasciato dichiarazioni.

"In questa fase non ci viene fatta una contestazione di una condotta specifica, per questo ci siamo avvalsi della facoltà di non rispondere", ha detto l'avvocato Guido Colella, legale di Riccardo Rigacci, al termine dell'interrogatorio davanti ai pm che indagano sul crollo di ponte Morandi. Anche Stefano Marigliani, attuale direttore del primo tronco, ha fatto scena muta davanti al pm. "Siamo in una fase estremamente preliminare e 'mobile'. Valuteremo se farci sentire nelle prossime settimane", hanno detto i legali del dirigente, gli avvocati Guido Carlo Alleva e Davide Sangiorgio.