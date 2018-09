Botte e insulti alla ex, preso stalker

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - Prima gli insulti e le minacce, poi i pugni e un tentativo di intrusione nella sua abitazione. Un italiano di 47 anni è stato arrestato dalla polizia, a Genova, per minacce ed atti persecutori nei confronti dell'ex compagna.

L'uomo, numerosi precedenti di polizia anche specifici, è stato associato alla casa circondariale di Marassi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

L'indagine della squadra mobile è scattata in seguito alle denunce della donna, che con l'uomo aveva avuto una relazione dalla quale era nato anche un figlio. Dopo essersi lasciati, i due avevano avuto per un primo periodo un rapporto civile, ma lo scorso anno erano nati i primi dissapori proprio sull'educazione del figlio.

A settembre di quest'anno, a distanza pochi giorni l'una dall'altra, due aggressioni, che hanno costretto la donna a lasciare Genova per rifugiarsi col figlio da alcuni parenti. Le indagini hanno appurato che l'uomo era intenzionato ad aggredire ancora l'ex e sono così scattate le manette.