Un sommergibile rosso per vedere abissi

Rosso fuoco, forme tondeggianti come fosse uscito da un cartone animato, lungo quasi 10 metri e largo 2,45, il semisommergibile "Ambra" è una delle curiosità del Salone Nautico di Genova. Piace pure ai bambini. Dodici posti a sedere più il conducente, attraverso i grandi oblò sotto il livello del mare permette di osservare i fondali. "Noi siamo importatori e distributori esclusivi per l'Italia - spiega Daniel C. Mueck, amministratore unico della Nemosub Italia -. I mezzi sono prodotti in Croazia, li abbiamo scoperti l'anno scorso in vacanza, io e mia figlia, e abbiamo capito le potenzialità, quindi abbiamo fatto una società che importa, fa distribuzione e anche gestione". In Liguria ce n'è già una operativa a Portovenere che porta i turisti a scoprire i fondali marini della Liguria e una quarantina in giro per il mondo, tutte rosse. Costa 150 mila euro ma la società propone anche in affitto per sei mesi a gestori interessati a utilizzarlo per proporre tour sotto il mare per una sola stagione.