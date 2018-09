Al Salone anche la barca per B&B

L'idea è una piattaforma online che mette in contatto chi cerca un'esperienza in barca e chi possiede una barca. L'ha lanciata la startup genovese LetYourBoat presente al Salone Nautico. "L'uso è totalmente gratuito per gli armatori - spiega una nota - e consente loro di guadagnare, sia come noleggio occasionale per uscite in mare sia affittando la barca per il semplice pernottamento (Boat&Breakfast, quindi con barca ormeggiata in banchina) come esperienza alternativa ad un soggiorno in appartamento o in hotel". Gli ospiti possono accedere a un nuovo modo di vivere la vacanza a bordo di una barca e può fornire servizi anche al mercato dei charter, che possono utilizzarlo per mettere a reddito le imbarcazioni in modalità B&B durante la stagione in cui non escono in mare.