Spalletti,spero rivedere Sabatini domani

(ANSA) - MILANO, 21 SET - "Mi farebbe enorme piacere trovare domani Walter Sabatini. Mi dicono debba completare alcune cure, ma sarei felicissimo di ritrovarlo e riabbracciarlo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della gara con la Sampdoria, parlando del direttore sportivo dei doriani. "Ho grande stima per il lavoro di Giampaolo, è un allenatore moderno e di qualità - ha proseguito Spalletti -. È sempre propositivo con la sua squadra". Per la gara di domani, il tecnico nerazzurro recupera Lautaro e D'Ambrosio, mentre non ci sarà Vrsaljko. "Deve fare un periodo di allenamento differenziato per mettere a posto il suo problema - ha spiegato -. D'Ambrosio può rassicurare sull'impiego per 90 minuti, Lautaro ha bisogno di un reinserimento più corretto. Icardi? Deve fare movimenti che danno benefici alla squadra e la squadra metterlo in condizioni di esprimersi al meglio".