Manufatto abusivo a Rapallo, 4 denunce

Anche se adibito a deposito agricolo, il manufatto scoperto dal nucleo dei carabinieri forestali in località Ronco a Rapallo non era autorizzato. Per questo motivo sono scattate le denunce per quattro persone. L'immobile sequestrato era di tutto rispetto con fondazioni in cemento e relativi muri di contenimento, chiusura perimetrale e copertura in pannelli zincati. Forse i quattro pensavano di passare inosservati considerato il vicino cantiere per la costruzione del nuovo depuratore di Rapallo. E invece i carabinieri hanno individuato il manufatto che non era autorizzato né dal Comune e neppure dalla Sovrintendenza, visto che la zona è soggetta a vincoli ambientali.