Lavoratori Piaggio in mano a Parlamento

(ANSA) - GENOVA, 21 SET - "Il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta nel corso del 'question time' al Senato, ha confermato l'appoggio verso il programma del 'Drone Piaggio', ma ha purtroppo delegato la decisione del finanziamento di oltre 760 milioni al Parlamento quindi dopo il passaggio in commissione". Lo evidenziano i sindacati Cgil, Cisl e Uil in una nota congiunta per "chiedere con forza che si acceleri l'iter delle decisioni perché i lavoratori non possono più vedere sprecare le opportunità e vogliono capire quale futuro possano vivere". "La maggioranza deve fare chiarezza al proprio interno e prendere una decisione in tempi brevi in merito all'acquisto dei P2HH di Piaggio. Sono mesi che la situazione è bloccata", dice il Pd", ricordando i 1300 dipendenti tra Genova e Villanova. "Esprimiamo soddisfazione per l'operato del Governo che, come evidenziato in aula dal Ministro della Difesa, sta affrontando con serietà e buon senso la questione relativa alla produzione dei droni", replica la Lega.