Carige: a lista Malacalza 52,5% Cda

La lista di Malacalza Investimenti ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi nell'assemblea per la nomina del cda di Banca Carige, che verrà presieduto da Pietro Modiano. La lista del primo azionista della banca ligure ha ottenuto il 52,58% dei voti. La lista di Mincione ha ottenuto il 28,87% dei voti espressi in assemblea, quella di Assogestioni il 16,77% mentre Coop Liguria ha ottenuto il 3,10%. Ora verranno assegnati i posti in consiglio, che avvengono su base proporzionale. Nell'assemblea di Banca Carige passa la proposta di Malacalza Investimenti, che ha chiesto di ridurre a undici la composizione del cda. L'assemblea ha approvato la mozione di Malacalza con il 52,39% dei voti, dopo aver bocciato quella della società Pop 12 di Raffaele Mincione, che voleva mantenere inalterata a 15 la dimensione del cda.

Malacalza Investimenti ha ottenuto 7 degli 11 consiglieri di Banca Carige, a Mincione sono andati 3 consiglieri e ad Assogestioni 1. Lo ha comunicato il presidente Giulio Gallazzi, comunicando i risultati della votazione. Il nuovo cda sarà composto da Pietro Modiano (presidente), Raffaele Mincione, Lucrezia Reichlin (vicepresidente), Fabio Innocenzi (ad in pectore), Giulio Gallazzi, Bruno Pavesi, Stefano Lunardi, Salvatore Bragantini, Luisa Marina Pasotti, Francesca Balzani e Lucia Calvosa. (ANSA)