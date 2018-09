Omaggio Fiorentina a morti ponte Morandi

(ANSA) - GENOVA, 19 SET - La Fiorentina ha reso omaggio alle vittime del crollo di Ponte Morandi, a poche ore (fischio d'inizio alle 19) dal match di recupero con la Sampdoria rinviato lo scorso 19 agosto a distanza di pochi giorni dalla tragedia che ha colpito Genova. Una delegazione della Fiorentina, composta dal club manager Giancarlo Antognoni e dall'allenatore Stefano Pioli, ha deposto un mazzo di fiori vicino al luogo del disastro a nome del club toscano insieme a Ilaria Cavo, assessore regionale allo Sport. "L'Acf Fiorentina - ha scritto Cavo sul suo profilo Fb - ci ha contattato per poter inviare questa mattina una propria delegazione presso Ponte Morandi. Una breve visita, durata pochi minuti di intenso raccoglimento, per ricordare le 43 vittime del crollo. Grazie a Giancarlo Antognoni, Stefano Pioli e Alberto Marangon, grazie a questa società che fa il tifo per noi, per il nostro territorio e per la nostra città. #genovanelcuore".