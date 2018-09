Minotauro apre stagione Teatro Tosse

(ANSA) - GENOVA, 19 SET - Sarà la prima nazionale di 'Axto' a inaugurare, il 25 settembre, la stagione autunnale del teatro della Tosse di Genova. Una pièce unica nel suo genere, che riprende il mito del Minotauro ma in chiave contemporanea. Lo spettatore sarà accompagnato nelle viscere del teatro all'interno di un labirinto, dentro il quale il pubblico si muoverà fino ad arrivare in sala. Un labirinto dove perdersi, dove nascondersi e nascondere quello che ci fa più paura. Axto, per la regia di Emanuele Conte e Michela Lucenti, è uno spettacolo innovativo, un nuovo Minotauro, un lavoro dalla spiccata fisicità che parte dalla terra, visto come un ring dove danzano ballerini. Uno spettacolo dove voci, corpi, musica diventano un unico mezzo di comunicazione.

La Tosse, per i prossimi quattro mesi, presenta un cartellone con 15 spettacoli, tra cui 5 prime nazionali (Axto, Reversible, Il cane Senza Coda, Song Fron The Uproar e Madre).