Liguria trionfa a campionati pesca

La Liguria trionfa ai campionati italiani di traina costiera svolti a Pescara conquistando il podio con due equipaggi di Rapallo e uno di Savona. In evidenza il talento di due fratelli, Matteo e Luca Guidicelli, 24 e 26 anni, i più giovani vicecampioni che potrebbero finire nel mirino del ct della nazionale. Campioni nazionali sono i pescatori della Lega Navale di Rapallo - Franco Zuddas, Francesco Morchio e Flaviano Di Carlantonio, con lo skipper Silvio Liguori - che nelle prove hanno realizzato 160 catture.

Vicecampione, l'equipaggio del Circolo Pescatori Dilettanti di Rapallo (155 prede) composto dai fratelli Guidicelli, dal papà Marco e da Romolo Rovegno. Terzo il Tuna Club Riviera dei Fiori di Savona con Pepe Nadir (già campione italiano), Angelo Arcidiacono, Valerio Giglio e Alfonso De Angelis (129 catture). Il presidente del Circolo Pescatori Riccardo Repetto ha evidenziato il talento e la passione dei giovani pescatori rapallesi.

Matteo, in particolare, appena termina il lavoro di giardiniere esce in mare. Ha iniziato da piccolo sul gozzo del padre ma la passione è arrivata dopo le prime gare del Circolo Pescatori Dilettanti. "Le prime volte tornavo quasi senza pesci - racconta - e ci rimanevo male, poi sono salito su una barca con un equipaggio forte e ho iniziato a capire dove sbagliavo". La forza della famiglia Guidicelli è il gioco di squadra dice Matteo, che è capo-equipaggio ma segue i suggerimenti del fratello, dell'esperto Romolo Rovegno e di papà Marco, che conduce la barca. Sono una delle squadre più temute a Rapallo, che ha grandi tradizioni nella pesca sportiva, e danno filo da torcere ai pluridecorati campioni nazionali e internazionali del Circolo Pescatori e della Lega Navale: "quelli della Lega sono stati imbattibili, hanno fatto due prove sempre in testa. Siamo risaliti dal 4^posto, siamo contenti". Dopo la vittoria, uno dei pescatori della Lega Navale sarà chiamato di diritto in nazionale per i Mondiali 2019 in Sudafrica. Chissà che il ct non chiami anche i giovani del Circolo Dilettanti: dopo tre campionati italiani un mondiale sarebbe ideale per far crescere il loro talento.