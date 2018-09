Aziona freno treno,disagi Ponente Genova

Traffico ferroviario in tilt, questa mattina nel Ponente genovese già messo a dura prova dall'emergenza per il crollo del Ponte Morandi. Il freno di emergenza è stato azionato su un treno con a bordo 600 persone, a Cornigliano, rimasto fermo in stazione 25 minuti. Ritardi, e disagi, anche per una decina di altri treni. Secondo l'assessore ai Trasporti della Regione Liguria, Gianni Berrino, si è trattato di un atto vandalico. "Bravate di questo genere non devono ripetersi - sottolinea l'assessore -: richiamo al senso di responsabilità di ognuno perché certi gesti sono un'offesa a un'intera città e a tutti i cittadini liguri".