Tennis, Nadal leader classifica mondiale

(ANSA) - ROMA, 17 SET - E' sempre Fabio Fognini il primo degli italiani nella classifica mondiale del tennis, sempre guidata dal fuoriclasse spagnolo Rafa Nadal, seguito da Roger Federer e Novak Djokovic. Il campione ligure occupa la 13ma posizione, eguagliando il suo best ranking del 2014.

Alle spalle di Fognini mantengono la posizione sia Marco Cecchinato, numero 22, che Andreas Seppi, numero 47. Fa tre passi indietro, invece, Matteo Berrettini, che scende al numero 62 mentre è stabili Lorenzo Sonego, numero 90.

Fuori dai top 100 da segnalare il "best ranking" di Gianluigi Quinzi, numero 158, e il balzo in avanti di Alessandro Giannressi che, grazie al successo nel challenger di Banja Luka (secondo titolo in carriera), recupera ben 72 posizioni in un colpo solo risalendo al numero 175.