Ballardini,Piatek può ambire grande club

(ANSA) - GENOVA, 16 SET - Quarto gol in tre partite di campionato, senza dimenticare il poker realizzato in Coppa Italia in una sola partita col Lecce. L'attaccante del Genoa Krzysztof Piatek è sicuramente l'uomo copertina dalla vittoria del Grifone contro il Bologna. "Siamo all'inizio ma è un giocatore davvero interessante: - commenta a fine partita il tecnico Davide Ballardini - si sta meritando tutti i complimenti che gli stanno arrivando, può diventare un giocatore da grande squadra ma deve lavorare ogni giorno per crescere sempre di più.

Oggi il Genoa ha vinto grazie ad un suo gol, ma ha conquistato i tre punti dopo una prestazione del collettivo all'insegna della voglia e del sacrificio".