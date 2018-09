Incendio negozio hamburger in centro

(ANSA) - GENOVA, 12 SET - Questo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fiasella per l'incendio di un negozio che vende hamburger. Le cause dell'incendio sono in via di accertamento da parte del Nucleo Investigativo antincendi o territoriale Per la sicurezza sono stati fatti chiudere i 2 negozi limitrofi. Nessun ferito e nessun intossicato.