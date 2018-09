Centrale Latte, bottiglia è d'autore

(ANSA) - TORINO, 12 SET - E' firmata dal celebre illustratore Emanuele Luzzati la bottiglia d'autore della Centrale del Latte di Torino. Raffigura Pulcinella, la celebre maschera napoletana ripetuto in diverse posizioni di scena. Un disegno originale dell'artista, concessa in uso dal Museo Luzzati di Genova.

Destinata a diventare oggetto da collezione, la bottiglia in vetro - che nel 1998 ha ottenuto l'Oscar dell'Imballaggio - impreziosita dal disegno di Luzzati sarà in distribuzione per circa un mese, in un numero limitato di pezzi, in tutti i punti vendita serviti dall'azienda in Piemonte e nell'Imperiese.